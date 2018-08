Salzburg empfängt Austria zum ersten Schlager der Saison

In der dritten Runde erlebt die erweiterte Fußball-Bundesliga ihren ersten Schlager. Am Samstag empfängt Meister Red Bull Salzburg mit Austria Wien jenes Team, das als letzte Mannschaft vor Salzburg Meister wurde. In Altach steigt erstmals nach mehr als acht Jahren wieder ein Westderby gegen Wacker Innsbruck, Aufsteiger Hartberg empfängt Mattersburg. Alle Spiele beginnen um 17.00 Uhr.

Aufsteiger Hartberg wartet noch auf den ersten Punkt. In der dritten Runde soll es nun soweit sein. Der Gegner am Samstag (17.00 Uhr) heißt Mattersburg und hat immerhin schon drei Zähler auf dem Konto. Hartberg-Coach Markus Schopp warnte vor den “vielen Gesichtern” der Burgenländer und will, dass sich sein Team auch gegenüber den Schiedsrichtern mehr Respekt verschafft. “Das ist ein Lernprozess”, erklärte Schopp. Angesichts von seiner Ansicht nach fragwürdigen Entscheidungen gegen sein Team in den Spielen gegen Sturm Graz (2:3) und die Admira (0:1) sei es an der Zeit, sich “stärker zu wehren”. Mattersburgs Coach Gerald Baumgartner musste zuletzt eine letztlich bittere 0:2-Niederlage gegen Salzburg hinnehmen, beide Tore kassierte man erst in der Nachspielzeit. “Sie haben massive Moral gezeigt, man kann ihnen nichts vorwerfen”, lobte er sein Team, das in der Steiermark freilich in ganz anderer Rolle auftritt. “Wir werden sicherlich mehr Ballbesitz haben als gegen Salzburg”, war Baumgartner überzeugt.