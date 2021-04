Salzburg-Coach Marsch vor Leipzig-Wechsel

Im deutschen Trainer-Transferkarussell steigt nun offenbar auch Österreichs Fußball-Serienmeister Salzburg zu. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist sich Trainer Jesse Marsch mit RB Leipzig einig. Der US-Amerikaner soll beim Tabellenzweiten ab der nächsten Saison die großen Fußstapfen von Julian Nagelsmann ausfüllen, der erst am Dienstag zum deutschen Rekordmeister FC Bayern gewechselt war.

Von Salzburg gab es am Mittwoch wenige Stunden vor dem Spiel gegen den WAC keine Bestätigung für den Transfer. Mit Marsch würde in Leipzig der logische Kandidat das Rennen machen. Zwar sprach der Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff erst am Montag von einer "Shortlist" mit drei Trainern. Doch keine 24 Stunden nach dem Nagelsmann-Abgang dürften die Sachsen Nägel mit Köpfen gemacht haben. Laut Sky hat Marsch seinen neuen Vertrag bereits unterschrieben.