Salzburg besiegt Meister KAC, Caps gegen Südtirol obenauf

Red Bull Salzburg hat am Sonntag im Spitzenspiel der 42. Runde der Erste Bank Eishockey Liga einen 4:1-Erfolg über Meister KAC gefeiert. Der mäßigen Heimbilanz zum Trotz gewannen die "Bullen" klar und haben beste Chancen auf den ersten Platz nach dem Grunddurchgang. Verfolger Vienna Capitals liegt nach dem 3:1 gegen den HCB Südtirol weiter vier Punkte zurück.

Die Graz 99ers und der VSV kamen zu wichtigen Siegen im Ringen um den fünften Platz. Die 99ers ließen sich beim 3:2 in Linz nicht von der Erfolgsstraße abbringen und feierten ihren sechsten Sieg in Serie. Sie haben als Fünfte zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs vier Punkte Guthaben auf die Verfolger. Linz glich durch Lebler zwar den Rückstand aus (25.), doch dank Treffer von Zintis Zusevics und Travis Oleksuk innerhalb von 1:21 Minuten zogen die Gäste auf 3:1 davon. Die Linzer ließen drei Powerplay-Möglichkeiten aus, ein Übergewicht an Torschüssen brachte keinen zählbaren Erfolg.