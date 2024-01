Salzburg besiegt Black Wings Linz im Schlagerspiel

Meister Red Bull Salzburg hat am Mittwoch das Schlagerspiel der 36. Runde der ICE-Eishockeyliga gegen die Black Wings Linz mit 3:1 für sich entschieden. Dank des vierten Erfolges in Serie überholten die nun zweitplatzierten "Bullen" den spielfreien KAC und rückten näher an Fehervar heran. Der formschwache Leader bezog bei den Vienna Capitals eine 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen.

In der Tabelle liegen die Ungarn einen bzw. zwei Punkte vor Salzburg und dem KAC, haben aber bereits zwei Spiele mehr als die unmittelbaren Verfolger absolviert. Der zwischenzeitliche Polster von neun Punkten ist nach vier Niederlagen in Serie fast dahin.

Im Duell mit den Caps lag Fehervar durch Treffer von Markus Phillips (17.), Timothy Campbell (23.) und Pascal Laberge (43./PP) bereits mit 3:1 in Front, Zane Franklin (55./PP) und Dominique Heinrich (59.) bescherten den Wienern spät die Overtime. Diese verlief torlos, das Penaltyschießen entschieden die Caps schlussendlich für sich.

In Salzburg ging der Tabellenvierte aus Linz durch Torjäger Brian Lebler (11.) in Führung, ein Doppelpack von Peter Schneider (36./PP, 56.) drehte die Partie zugunsten der "Bullen". Wenige Augenblicke vor dem Ende traf Torhüter Atte Tolvanen ins leere Linzer Gehäuse zum 3:1-Endstand (60.). Salzburg entschied damit auch das dritte Saisonduell mit den Black Wings für sich.

Viele Tore und eine Entscheidung in der Overtime bekamen die Zuseher in Innsbruck zu sehen. Gordon Green fixierte in der 5. Minute der Verlängerung den 4:3 Heimsieg der Haie. Schlusslicht Graz musste indes den nächsten Rückschlag hinnehmen. Die 99ers unterlagen in Ljubljana deutlich mit 1:5. Ein klarer 4:1-Heimsieg gelang den Pioneers Vorarlberg gegen Bozen.

Pustertal gewann im ersten Spiel nach der Auflösung des Vertrages von Headcoach Tomek Valtonen zuhause gegen Asiago mit 4:3 nach Verlängerung. Assistenzcoach Kaspar Vuorinen betreute das Team bei dem Erfolg und wird das Traineramt vorerst interimistisch ausführen.