Salzburg bei 3:1 gegen Admira ohne Mühe

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat die Admira im Heimspiel der 21. Bundesliga-Runde mit einem klaren 3:1-Erfolg in die Schranken gewiesen. Der Tabellenführer baute seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger Rapid, der erst am Sonntag Hartberg empfängt, vorübergehend auf acht Punkte aus. Die Admira liegt eine Runde vor der Punkteteilung weiter am Tabellenende.

Antoine Bernede (13.), Rasmus Kristensen (23.) und Patson Daka (30.) erzielten die Tore für Salzburg. Das Gäste-Tor wurde Niko Datkovic (60.) zugeschrieben. Die Admira war von einer Überraschung wie beim 1:0 im vergangenen Dezember weit entfernt. Sie verlor zum achten Mal im elften Saison-Auswärtsspiel.

Salzburg-Trainer Jesse Marsch nahm im Vergleich zur Vorwoche nur eine Änderung im bekannten System vor. Karim Adeyemi erhielt statt des angeschlagenen Mergim Berisha (Adduktoren) eine weitere Chance, die er zu nutzen wusste. Admira-Coach Damir Buric entschied sich in der Höhle des Löwen für einen mutigen Zugang mit sieben nominellen Offensivspielern.

Das ging in der 4. Minute beinahe erstmals schief. Nach einem Freistoß für die Admira fanden die Salzburger Räume vor - Adeyemi bediente nach einem 60-m-Lauf Brenden Aaronson, der rechts am Tor vorbei zielte.

Die Gäste versteckten sich nach vorne hin nicht, wurden aber bei zwei Standardsituationen in der Defensive kalt erwischt. Zunächst verschätzte sich Goalie Andreas Leitner bei einem Freistoß von Zlatko Junuzovic und ermöglichte so Bernede ein leichtes erstes Tor im Salzburg-Dress. Der Franzose drückte den Ball nach der verunglückten Faustabwehr mit dem Oberschenkel über die Linie (13.). Zehn Minuten später köpfelte Kristensen nach einem Junuzovic-Corner recht unbedrängt zum 2:0 ein (23.).

Dabei hatte der Meister gar nicht volle Effizienz bewiesen. Neben Aaronson ließ Mwepu nach schöner Kombination eine gute Möglichkeit im Strafraum aus (20.). In diesem Spiel war das kein Faktor. Auch weil ein mustergültiger Konter nach einer halben Stunde die Entscheidung brachte: Adeyemi behauptete sich nach einem weiten Ball von Maximilian Wöber gegen Datkovic und leistete somit die Vorlage zu Dakas 19. Saisontor. Der Sambier bezwang Leitner mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte.

Danach kontrollierten die Gastgeber mühelos die Partie und hätten die Führung durch Wöber (47./Fußabwehr Leitner) und Daka (57./Leitner hält) beinahe ausgebaut. Die Admira, längst um Schadensbegrenzung bemüht, verkürzte nach einer Stunde. Infolge eines Eckballs lenkte Mwepu einen Datkovic-Kopfball ins eigene Tor (60.). Zum sechsten Mal in Folge kassierte der Meister in der Liga zumindest ein Gegentor. Marsch rügte sein Team in dieser Phase mehrmals für zu lasches Verhalten. In Bedrängnis kam seine Truppe aber nicht mehr. Sie spielte nach Wechseln mit neuem Personal wieder auf das vierte Tor.