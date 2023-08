Salzburg AG verdoppelt ab Anfang Oktober Gaspreise

Die Salzburg AG erhöht mit 1. Oktober 2023 die Tarife für Erdgas kräftig. Der Arbeitspreis verdoppelt sich von 4,98 Cent/kWh auf 9,9 Cent/kWh netto. Für einen Haushalt mit einem Durchschnittsverbrauch von 15.000 kWh bedeutet das monatliche Mehrkosten von 74 Euro brutto. Eine Anpassung gibt es mit 1. September 2023 auch bei der Fernwärme: Die Tarife steigen "im Rahmen der Inflation" um 9,18 Prozent. Die Erhöhung sorgte postwenden für Kritik der Oppositionsparteien im Landtag.

Wie die Salzburg AG am Mittwoch in einer Aussendung betonte, haben man im Gegensatz zu anderen Versorgern den Gaspreis in den vergangenen 18 Monaten nicht angepasst. Bei der jetzigen Erhöhung bewege man sich im marktüblichen Umfeld und unter der möglichen Indexanpassung. Hier wäre eine Steigerung auf mehr als 12 Cent/kWh netto möglich gewesen. Auch der Grundpreis steige nicht.