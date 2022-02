Salzburg AG erhöht Preise für Strom und Gas

Der Energieversorger Salzburg AG erhöht ab 1. April 2022 die Strom- und Gaspreise für Bestandskunden. Rund 250.000 Haushalte sind davon betroffen. Die Erhöhung wurde mit der aktuellen Entwicklung am weltweiten Energiemarkt argumentiert. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit 3.500 kWh Jahresverbrauch belaufen sich die gesamten Stromkosten ab April auf 826 Euro inklusive aller Steuern, Abgaben und Netzkosten und aller abgezogenen Freistromtage.

Die Gesamtkosten erhöhen sich für einen durchschnittlichen Haushalt um 13,51 Euro pro Monat inkl. aller Steuern, Abgaben und Netzkosten, hieß es am Freitag in einer Presseaussendung der Salzburg AG. Abzüglich der so genannten Ökostrompauschaule ergebe sich ein Restbetrag von 3,30 Euro pro Monat beziehungsweise 40 Euro im Jahr. "Unabhängig davon können betroffene Haushalte 150 Euro Energiekostenzuschuss sowie einen Heizkostenzuschuss in Anspruch nehmen."