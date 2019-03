Salvini plant Treffen europäischer Rechtspopulisten

Der italienische Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini plant ein großes Treffen rechtspopulistischer Parteien, die eine Wahlallianz für die EU-Parlamentswahlen schmieden wollen. An dem Großevent in Mailand soll laut Lega-Kreisen auch FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache teilnehmen. Salvini gab noch kein Datum für die Veranstaltung bekannt.

Straches Sprecher Martin Glier konnte die Teilnahme des Vizekanzlers an dem Treffen vorerst nicht bestätigen. Es werde ein Vertreter der FPÖ an dem Treffen in Italien teilnehmen, aber ob es Strache schaffe, sei noch unklar, erklärte Glier auf Anfrage der APA. Dies sei nicht als Absage zu verstehen, betonte er.