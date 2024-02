"Saltice" ein Märchen aus Tausend und einem Papier

Es war einmal... ein Märchen über die Kraft des Salzes, geschrieben für die Europäische Kulturhauptstadt Bad Ischl - Salzkammergut 2024 (SKG 2024), erstmals aufgeführt als Kinder-Musiktheater am Samstag im Papiermachermuseum in Laakirchen. Die Erzählung "Saltice" von Susanne Felicitas Wolf hat Komponist Ruben Zahra vertont. Vor allem beeindruckt die visuelle Umsetzung mit der Materie Papier, die der Inszenierung viel Anmut verleiht. Ein Märchen auf Tausend und einem Papier.

Für 50 Minuten fühlte man sich am Samstag in jene Zeit zurückversetzt, als der eigene Nachwuchs noch im Kindesalter war und man mit ihm Vorstellungen besuchte, die auch die Eltern in fantastische (Kinder)Welten eintauchen ließen. Das Märchen, in dem Sagen-Motive aus dem Salzkammergut und Fakten aus der Geschichte des Salzabbaus eingearbeitet sind, verzaubert durch das Zusammenspiel von Papierkunst (Pop-up Skulpturen und Origami Technik), Tanz, Musik, Gesang und Videografie.