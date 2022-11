Mit dem „Salon 8“ werden unter dem Motto „Kunst trifft Handwerk“ im Dezember wieder Fenster und Türen in der Marktstraße geöffnet.

Schaufenster in der Marktstraße werden ab Anfang Dezember bespielt und Kunsthandwerksprodukte können am 17. Dezember 2022 in der Marktstraße 8 erworben werden. Die Idee, das Konzept und die Umsetzung des „Salon 8“ stammt von den beiden Fotografinnen Ursula Dünser und Karin Nussbaumer, die ihr Fotoatelier seit vielen Jahren im Jüdischen Viertel haben.