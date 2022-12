„Salon 8“: Kunst, Handwerk und Kekse

„Kunst trifft Handwerk“ lautete am vergangenen Samstag das Motto der Marktstraße – der Weihnachtsmarkt „Christl und Klaus“ mit seinen vielfältigen Marktständen in der Harrachgasse schloss nahtlos daran an.

Der „Salon 8“ konnte zahlreiche Besucher bei guter Atmosphäre und geselliger Stimmung willkommen heißen. Rund um die Marktstraße 8 lockte vorweihnachtliche Musik und allerlei kulinarischer Duft Interessierte herbei. Im „Salon“ selbst wurden inspirierende Gespräche über die ausgestellten Kunst- und Handwerksprodukte geführt, dicht gedrängt zwischen Keramiklampen, Tuschezeichnungen und der nachhaltigen Verpackungsstation.

Spende an „Tischlein deck dich“