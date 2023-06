Salamander und Delka schließen Filialen in Österreich

Die Schuhketten Salamander und Delka schließen hierzulande ihre Pforten. Wie die "Kronen Zeitung" (online) am Donnerstag berichtete, sollen die Filialen der beiden Schuhhändler bis September geschlossen werden. Betroffen sind 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 40 Standorten. Die Anmeldung eines Insolvenzverfahrens soll vermieden werden. Per 10. Juli soll ein Abverkauf starten, schreibt die Zeitung.

Ursache für die Schließungen seien Probleme bei der deutschen Mutter Ara-Group. Im Vorjahr sei das Geschäft bereits reduziert und ein Sanierungskurs eingeschlagen worden. Laut dem Zeitungsbericht will sich die Gruppe nun auf den Vertrieb der eigenen Ara-Shoes konzentrieren, das Einzelhandelsgeschäft soll abgegeben werden. Beide Firmen haben ihre Standorte hauptsächlich im Großraum Wien und in den Landeshauptstädten. Die Mitarbeiter seien beim AMS zur Kündigung angemeldet worden, aber man werde versuchen, möglichst viele bei Konkurrenten, die Personal suchen, unterzubringen.