Saisonstart mit Internationalen Junioren Turnier

Der RHC Dornbirn ist bereit für die neue Saison.

Dornbirn. Kommendes Wochenende startet der RHC-Nachwuchs mit einem Internationalen Junioren-Turnier mit Teilnehmern aus drei Nationen in die neue Saison. Je vier Teams der Altersklassen U-11 und U-17 gehen dabei auf die Jagd nach dem Turniersieg. Bei den U-11 Rollhockey-Cracks werden sich der RSC Cronenberg, der SC Thunerstern, der RHC Wolfurt und der RHC Dornbirn um den Sieg in der Dornbirner Stadthalle duellieren.

In der Katergorie U-17 messen sich die Teams des RSC Remscheid, des RHC Wimmis, des SC Thunerstern und des RHC Dornbirn.

„Die Nachwuchsakteure werden alles geben und attraktive Spiele bieten, um für den bevorstehenden Meisterschaftsbeginn in Form zu sein. Unser Verein und die freiwilligen Helfer haben alles vorbereitet, damit sich die Gäste in Dornbirn wohl fühlen“, so Peter Lampert, sportlicher Jugendleiter beim RHC. Und: „Dass sich neben den insgesamt 110 Sportlern auch viele Eltern aus Deutschland und der Schweiz angesagt haben, unterstreicht, dass beim Turnier neben dem Sport auch der freundschaftliche und kameradschaftliche Austausch im Mittelpunkt steht.“