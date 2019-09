Saisonende für Steelers-Quarterback Roethlisberger

Für Ben Roethlisberger, den Star-Quarterback der Pittsburgh Steelers, ist die Saison der National Football League (NFL) schon wieder vorbei. Der 37-Jährige war bei der 26:28-Heimniederlage am Sonntag gegen die Seattle Seahawks im zweiten Viertel wegen einer Ellbogenblessur an seinem rechten Wurfarm ausgeschieden. Die Steelers teilten nun am Montag mit, dass Roethlisberger operiert werden müsse.

Auch die New Orleans Saints gaben am Montag bekannt, dass ihr Quarterback Drew Brees bis zu sechs Wochen ausfallen könnte. Der 40-Jährige müsse sich wegen einer Bänderverletzung im rechten Daumen einem Eingriff unterziehen. Brees hatte wegen dieser Handverletzung bei der 9:27-Auswärtsniederlage gegen die Los Angeles Rams bereits im ersten Viertel vom Platz müssen.