Saisonbeginn der Rothosen Ballschule

Mit dem Schulbeginn startet auch die FC Dornbirn Ballschule in die neue Saison.

Nach dem Konzept und in enger Zusammenarbeit mit der Ballschule Heidelberg wird seit dem vergangenem Jahr an der Ballschule des FC Dornbirn den Kindern die Grundlagen des Spielens vermittelt und ausgebildete Übungsleiter führen die Spielstunden nach dem Konzept der Heidelberger Ballschule durch. „Die Kinder üben hier nicht nur mit vielen unterschiedlichen Bällen und lernen so Grundfähigkeiten für viele verschiedene Sportarten. Genauso wichtig ist, wie sie durch ihr spielerisches Miteinander auch als Persönlichkeiten wachsen und soziale Kompetenz entwickeln“, so Koordinator Günther Kerber.