Saisonabschluss für Admira-Youngsters

Auch für das U7 und U8-Team der Dornbirner Admira ging es in die wohlverdiente Sommerpause.

Dornbirn . Am vergangenen Wochenende fanden in ganz Vorarlberg die Abschlussturniere der verschiedenen Altersklassen statt. Auch die Admira-Youngsters waren nochmals mit vollem Einsatz bei der Sache und konnten so die laufende Saison erfolgreich beenden.

Für die U7-Kicker der Admira mit dem Trainergespann Laurin Obermayr, Corinna Amort und Leo Arnus ging es dabei in den Vorderbregenzerwald nach Hittisau. Die drei Teams der Dornbirner holten dabei zum Saisonabschluss nochmals alles aus sich heraus und hatten dabei auch noch viel Spaß. Auch die beiden Admira U8-Teams konnten beim VFV-Abschluss-Turnier in Gaissau nochmals das Gelernte der ganzen Saison zeigen und so waren auch die beiden Trainer Jürgen Lechner und Matthias Fitz am Ende sichtlich zufrieden. Zur Belohnung für die ganzen Mühen während der Saison gab es für die jungen Kicker als Abschlussgeschenk noch eine tolle Medaille und nun freuen sich die jungen Kicker erstmals auf die Sommerpause. MIMA