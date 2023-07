Saisonabschluss am Dornbirner Spielboden

Mit Lesungen, Kasperle und Musik aus Wien geht es für den Spielboden in die Sommerpause.

Dornbirn. Im Rahmen des Spielboden Sommerquartiers erwartet das Publikum diese Woche noch ein abwechslungsreiches Programm, bevor es dann langsam in die Sommerpause geht. Am Donnerstag, 6. Juli liest Raphaela Edelbauer aus “Die Inkommensurablen”. Die gebürtige Wienerin, studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst und wurde für ihr Werk „Entdecker. Eine Poetik“ mit dem Hauptpreis der Rauriser Literaturtage ausgezeichnet. Außerdem wurde ihr der Publikumspreis beim Bachmann-Wettbewerb, der Theodor-Körner-Preis und der Förderpreis der Doppelfeld-Stiftung zuerkannt. Im Spielboden stellt sie diese Woche ihren neuen Roman vor.