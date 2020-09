Saison-Zwischenbilanz des Erholungszentrums Rheinauen

Corona-bedingt war der Start in die Badesaison 2020 sehr holprig. Die gesetzlich verordnete, verspätete Eröffnung am 29. Mai 2020 und die Verunsicherung der Saisonkarten-Käufer war sehr groß, da es nicht sicher war, ob es wieder eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen gibt.

Dadurch wurden im Vergleich zu 2019 um etwa ein Drittel weniger Saisonkarten verkauft. Der fehlende Saisonmonat Mai und das schlechte Wetter im Juni mit nur 13.000 Besuchern war deshalb ein sehr schwacher Start für das größe Freibad Westösterreichs.

Glücklicherweise war das Wetter im Juli und August relativ schön und mit jeweils ca. 45.000 Besuchern wird die Saison 2020 mit gesamt 105.000 Besuchern nur als leicht unterdurchschnittlich in die Geschichte eingehen.

„Ich möchte mich jetzt schon bei allen Besuchern bedanken, wünsche allen eine gute Zeit, besonders Gesundheit und hoffe auf eine gute Saison 2021 ohne Corona-Einschränkungen in allen Bereichen“, so Rheinauen-Geschäftsführer Ewald Petritsch.