Saison-Vor-Auftakt im Festspielhaus St. Pölten

Die Kultur lebt! Unter diesem Motto lud die Niederösterreichische Kulturwirtschaft (NOEKU) am Freitagabend Förderer, Sponsoren und Abonnenten zu einem Konzert des Tonkünstler-Orchesters NÖ noch vor dem offiziellen Saison-Auftakt ins Festspielhaus St. Pölten. Offizieller Start ist am 26. September mit Robert Wilsons "Jungle Book". Corona-bedingt gibt es Schutzmaßnahmen und Spielplankürzungen.

Am Freitag gab es Werke von Mendelssohn-Bartholdy und Beethoven zu hören. Am Pult der Tonkünstler stand Jun Märkl, langjähriger Gastdirigent des Orchesters. Auch wenn der offizielle Start der Saison 2020/21 im Festspielhaus erst erfolgt, konnte man sich bereits ein Bild über covid-bedingte Maßnahmen machen. Verschiedene Zugänge, unterschiedlich gefärbte Wartezonen, Maskenpflicht bis Konzertbeginn, gestaffelter Ausgang: Das sind auch in St. Pölten die neuen Spielregeln für das Publikum. "Im Festspielhaus St. Pölten werden ab Herbst Veranstaltungen mit circa 700 Personen möglich sein", ließ die NOEKU-Geschäftsführung im Vorfeld der Veranstaltung wissen.