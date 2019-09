Saison-Start mit Teodor Currentzis im Wiener Konzerthaus

Ausgerechnet Oper! Mit einem Wagnis ist das Wiener Konzerthaus Donnerstagabend in seine 107. Saison gegangen: Mit Mozarts "Le nozze di Figaro" sandte man dem anderen Haus am Ring musikalische Grüße mit Augenzwinkern. Der Auftakt gelang, zumal mit dem Genre-Rebellen Teodor Currentzis nicht irgendwer dem Werk Flügel verlieh - und ein Bühnenbild mit seiner Dauerpräsenz obsolet machte.

Mit seinem Ensemble musicAeterna war Currentzis anmarschiert, um die Hörgewohnheiten wie gewohnt durcheinanderzuwirbeln. Man war vorgewarnt: Das Enfant terrible der Szene hat Mozarts Da-Ponte-Opern schon im Studio verewigt, auch im Konzerthaus findet der Reigen seine Fortsetzung: Am Samstag folgt "Don Giovanni", am Montag darauf "Cosi fan tutte". Im Sommer begeisterte Currentzis mit seinem "Idomeneo" bei den Salzburger Festspielen.

Was im Konzerthaus als "halbszenisch" angekündigt worden war, erwies sich als vollwertige Opernaufführung. Unter der Regie von Nina Vorobyova gab sich das von Stars der Szene befreite Ensemble ein humoristisches Stelldichein. Mit ausladender Gestik und Mimik dirigierte Currentzis jeden und alles im Raum. Der Opern-Punk stellt so jeden selbst ernannten "Volks-Rock'n'Roller" in den Schatten, künstlerischer Anspruch und rasante Unterhaltung gehen dabei Hand in Hand.