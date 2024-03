Sainz nach Blinddarm-Operation vor Comeback in Melbourne

Der Spanier Carlos Sainz hat sich von seiner Blinddarm-Operation gut erholt und wird beim Formel-1-Grand-Prix am Sonntag in Melbourne wieder am Start stehen. Das gab das Ferrari-Team am Mittwoch bekannt. "Carlos ist seit zwei Tagen in Melbourne und er ist okay. Wir erwarten, dass er fährt", hieß es in der Stellungnahme von Ferrari.

Sainz war im ersten WM-Saisonrennen in Bahrain auf Rang drei gefahren, für den GP in Saudi-Arabien vor zwei Wochen aber wegen einer Blinddarmentzündung ausgefallen. Sein 18-jähriger Ersatzfahrer Oliver Bearman zeigte in Jeddah mit Rang sieben eine starkes Formel-1-Debüt.