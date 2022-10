Sagenwanderung mit Monika Hehle

Gemeinsam mit der Kinderbuchautorin sind Familien, Kinder und Erwachsene herzlich eingeladen, sich auf die Suche nach dem „goldenen Kegelspiel“ zu machen.

Monika Hehle hat der Redaktion im Vorfeld schon ein paar Informationen verraten, wo es zu finden sein könnte.

Als Waldpädagogin und Kinderbuchautorin lässt du auch Sagen aus alter Zeit lebendig werden. Du sprühst selbst vor Kreativität, was fasziniert dich an diesen bereits geschriebenen Geschichten?

Hehle: Sagen sind für mich Tore in die Vergangenheit. Ein Teil davon enthält auch immer Wahres. Und sie sind große Inspirationsquellen für meine eigenen Märchen. Es wimmelt von Helden und Heldentaten, von Zwergen, die Schätze hüten, und hilflosen Damen, die es zu befreien gilt. Lindwürmer, Drachen und allerlei andere Fabelwesen lassen den kalten Schauer rieseln. Und am Ende ist alles gut. Es ist beinahe wie im echten Leben.

Die Hohenemser Sagen rund um den Schlossberg… was erwartet uns bei der Sagenwanderung mit dir? Was dürfen die Kinder erwarten und was die Erwachsenen?

Der Weg auf den Schlossberg windet sich in zahlreichen Kehren bis zur Burg hinauf. Unterwegs gibt es Einiges zu erraten, und auch gezählt wird fleißig. Was genau erraten und gezählt werden soll, verrate ich jetzt nicht. Auf den Bänklein am Wegesrand wird eine Rast eingelegt, und unterdessen erzähle ich eine Emser Sage oder eine interessante geschichtliche Anekdote. Es ist faszinierend, wie reich an Sagenhaftem und Wissenswertem diese Stadt ist.

Deine persönliche Lieblings-Sage?

Am besten gefällt mir „Die Sage vom goldenen Kegelspiel“. Ich kannte sie bisher aus der Sicht der Bregenzer, die ja maßgeblich am Verlauf der Geschichte beteiligt sind. Durch den Teil, der sich auf Alt-Ems abspielt, wird sie noch spannender und uriger. Ah, diese verflixten Schweden! Hätten sie gewusst, dass sie dereinst in eine so spannende Sage schlüpfen würden, hätten sie gewiss ein paar Purzelbäume geschlagen, bevor sie wieder abgezogen sind.

Geführte Sagenwanderung

• Wann: Samstag, 8. Oktober 2022, 10 und 14 Uhr

• Erwachsene und Kinder sind willkommen.

• Wanderschuhe oder Schuhe mit gutem Profil erforderlich.

• Eltern oder andere Begleitpersonen haften für Kinder.

• Maximale Teilnehmerzahl pro Führung: 20 Personen.

• Anmeldung unter Tel. 05576/7101-1250 oder E-Mail kultur@hohenems.at

• Treffpunkt: Nibelungenbrunnen am Schlossplatz