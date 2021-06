Sagartz mit 98,8 Prozent neuer ÖVP-Obmann im Burgenland

Der Europaabgeordnete Christian Sagartz ist am Freitag bei einem Online-Parteitag zum neuen Landesparteiobmann der ÖVP Burgenland gewählt worden. Er erhielt 98,77 Prozent der Stimmen. Sagartz bedankte sich bei den 251 Delegierten, die den Landesparteitag online mitverfolgten und auch online anonym abstimmten. Als Ziel gab er aus, sich als Gegengewicht zur SPÖ-Alleinregierung zu positionieren und "dieses Land zu befreien, von der roten Alleinregierung, die uns einengt".

Kritik äußerte der neue ÖVP-Obmann vor allem an der Vorgangsweise der SPÖ bei der Pflege, der Biowende und dem Mindestlohn von 1.700 Euro netto. Er sieht darin eine "Politik der Vorschriften", die vorschreiben wolle, "was Bauern auf ihren Feldern anbauen, was die Kinder in der Volksschule und im Kindergarten essen sollen und was die Unternehmer ihren Mitarbeitern für Löhne zahlen sollen". Im Gegensatz dazu werde sich die ÖVP für Eigenverantwortung, Wahlfreiheit und "kleine Einheiten" starkmachen, betonte Sagartz, der mit seiner Wahl eine Tour durch das Burgenland startet.