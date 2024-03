Sag „Nein“ zu Littering

Abfall am falschen Ort lebt ewig. Der Themenkreis „Abfall und Umwelt“ des Vorarlberger Gemeindeverbandes setzt sich aktiv gegen Littering ein – das achtlose Wegwerfen von Abfall. Am 22. März 2024 startet in der Hohenemser Innenstadt dazu eine erste öffentliche Aktion.

Gelbe Pfeile markieren achtlos weggeworfenen Abfall entlang von Wegen, Straßen, Ufern oder im Wasser und machen damit auf die Problematik aufmerksam.

Im Rahmen der Hohenemser Landschaftsreinigung 2024 werden ab Freitag, dem 22. März 2024, in der Innenstadt gelbe Pfeile zu sehen sein, die das Littering thematisieren.

Magnete, Kühe und Kunst

Diese Aktion soll unter anderem einleitend für eine Kunstpräsentation am 26. April 2024 das Umweltbewusstsein stärken: In Zusammenarbeit mit dem BSBZ Hohenems und dem Vorarlberger Gemeindeverband entstand im diesjährigen Poolbar Generator ein innovatives Kunstprojekt, das Littering in der Landwirtschaft thematisiert.

Das Kunstlabor unter der Leitung von Lukas Klestil nahm sich des Problems interdisziplinär an und schuf so einen „Pansen-Bolus“ aus Stahl. In der Landwirtschaft ist der Bolus eine unterstützende Maßnahme, um Nutztieren eine größtenteils problemlose Futterverwertung zu ermöglichen. Dieses künstlerisch-kreative Kunstwerk, geformt aus einer medizinischen Maßnahme und einem Kunstobjekt, das den Austausch zwischen unterschiedlichsten Lebensbereichen lebendig macht, zeigt, wie Kunst und Engagement gebündelt werden können, um Umweltprobleme anzugehen und die Gesellschaft zu sensibilisieren.