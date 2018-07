Sag beim Abschied leise nichts

Ein Jagdgewehr und divergente Stimmen sorgen gewiss für packende Effekte.

Schon aus der Konstellation von „Das Jagdgewehr“ (1949) von Yasushi Inoue, nämlich Ehemann, Ehefrau, Geliebte ergibt sich das konfliktbeladene grundlegende Thema des schmalen Buches: Es ist nicht mehr und nicht weniger als die Liebe. Aber aufgepasst: Nicht nur, dass sich bei Inoue (1907–1991) nicht die geringste Spur von Sentimentalität findet; Vielmehr scheint die Ausmerzung aller Sentimentalität auch aus der Liebe Satz für Satz das Ziel des Autors zu sein. Das beginnt mit dem Titel, der so gar nichts Romantisches übrig lässt, und setzt sich fort mit einem kompromisslosen Fokus auf die Einsamkeit der Schuldigen, als die sich die Beteiligten der Dreiecksgeschichte unweigerlich erfahren. Das ist auch philosophisch höchst stringent. Man darf sehr gespannt sein, wie sich das in Musik umgesetzt anhört, wenn „Das Jagdgewehr“ nunmehr bei den Festspielen zur Uraufführung kommt.

Für das Libretto ist Friedrike Gösweiner (geb. 1980 in Rum, Tirol) verantwortlich. Dass sie einst über Einsamkeit als literarischen Topos dissertiert hat, verspricht einen direkten Zugang zu Inoues Sicht auf die Liebenden. Die Musik des Dreiakters hat der Tiroler Thomas Larcher (geb. 1963) komponiert. Zu ihm ist mir eine Fotografie aufgefallen, die ihn, einen Stift in der Hand haltend, tief über ein zu beschreibendes Blatt Papier gebeugt zeigt. Die immense Konzentration, die dabei zum Ausdruck kommt, entspricht exakt Inoues Stil bzw. der ungeschminkten Direktheit seiner Protagonisten. Dass schließlich mit Karl Markovics ein mit allen Wassern gewaschener Mime und preisgekrönter Regisseur für die Umsetzung von Literatur in Oper verantwortlich ist, kündigt sich als großer Glücksfall an.

Urschuld oder freier Wille

Die Frage der Schuld nämlich, der sich jede einzelne der Gestalten des „Jagdgewehrs“ auf ihre Art zu stellen hat, ist nicht einfach eine Angelegenheit von richtig oder falsch, gut oder böse; sie ist nichts, was durch ethische oder moralische Spielchen und Reflexionen zu lösen wäre. Die Schuld ist ein menschliches Urdilemma. Liebe, so heißt es in einem der Abschiedsbriefe, aus denen das Buch besteht, kann nicht existieren, ohne Schuld auf sich zu laden. Weil Menschen nicht leben können, ohne zu lieben, entgeht niemand der Schuld. Alle Personen des Werks: Der Jäger, seine Ehefrau, seine Geliebte und deren Tochter werden schuldig sich selbst und anderen gegenüber. Schuld aber macht einsam. Vier Schicksale prallen aufeinander, mithin vier Stimmen plus Erzähler: Was für eine Vorlage für einen Tonsetzer!