Safira und Oskar überführten flüchtige Straftäter

Dornbirn/Hard - Die Vorarlberger Polizeihunde Safira und Oskar konnten Anfang November insgesamt vierl Flüchtige Personen aufspüren.

Die Vorarlberger Polizeihund Safira und Oskar haben "zugeschlagen". In Dornbirn kam es Anfang November zu einer Fahndung nach drei Personen, welche im Zuge einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle aus ihrem Pkw flüchteten. Es stellte sich heraus, dass beim Fahrzeug gestohlene Kennzeichen montiert waren, außerdem war das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen und dem Lenker fehlte ein gültiger Führerschein.

Mehrere mobile Streifen fahndeten im Industriegebiet nach den geflüchteten Personen. Die Diensthundestreife „Tasso“ mit dem ausgebildeten Personensuchhund Oskar, durchsuchte das Industriegebiet. Nach ca. 30 Minuten konnte der Polizeidiensthund im Bereich eines großen Kiesparkplatzes neben einer Firma in Dornbirn die drei unter einem Radlader versteckten Personen aufstöbern.

Flüchtigen in Hard aufgespürt

In Hard wurde nach einer Festnahmeanordnung die Diensthundestreife mit der Personensuchhündin Safira beigezogen, da der Festzunehmende mit einem Scooter geflüchtet war. Nachdem der Scooter aufgefunden werden konnte, aber der Aufenthaltsort des Flüchtenden weiter unbekannt war, wurde die Polizeidiensthündin Safira auf die Spur der Person angesetzt. Die Suche führte durch den Garten eines Wohnhauses und anschließend in die Gegenrichtung zum Betriebsgebäude einer Firma in Hard. Dort suchte die Diensthündin zielstrebig entlang des Baumaterials und verwies hinter einem Holzstapel auf die gesuchte Person. Somit konnte die flüchtige Person um 19:30 Uhr von der Tasso-Streife festgenommen werden.