Sängerin Pippa hat den Sound und die Perspektiven gewechselt

Die Wiener Sängerin Pippa hat für ihr neues Album die Perspektive gewechselt - und zwar in mehrfacher Hinsicht. Das am Freitag erscheinende "Blick" bietet nicht nur zehn Songs aus einem jeweils ganz bestimmten Blickwinkel. Entstanden sind diese zudem mit einem neuen Kreativteam. "Ich bin die absolute Konzeptionskünstlerin, für mich ist das sehr hilfreich", erzählt sie über ihren kreativen Ansatz. "Ich liebe es, wenn ich mir einen Rahmen stecke, für den ich schreibe."

In der Zeit seit ihrem letzten Album "Idiotenparadies" (2020) hatte Pippa nicht nur mit den für die Musikbranche einschneidenden Coronaauswirkungen zu kämpfen, sie hat auch zwei EPs sozusagen als Überbrückung veröffentlicht. Dabei war bereits das im Vorjahr erschienene "Geister" sehr konzeptionell angelegt, "weil sozusagen jedes Lied ein Geist war, der mich in meinem Leben schon besucht hat", rekapituliert die Musikerin im APA-Interview. Mit "Blick" hat sie dieses Spiel nun weitergedreht und sich verschiedene Perspektiven angeeignet - vom Kind, das auf die Zukunft blickt ("Kind/Zukunft"), über ein optimistisch-pessimistisches Gegensatzpaar ("Alles OK" und "Glas halb leer") bis zum Lebensende ("Wilder Sturm").

"Ich habe schon vor längerer Zeit die Idee gehabt, dass ich das erzählen will", erklärt Pippa. "Es ist so wichtig, dass man sich immer wieder herholt, dass die Menschen eben unterschiedlich sind und verschiedene Wahrnehmungen haben. Wenn man sich das vergegenwärtigt, könnte das oft einen Streit verhindern. Oder aber den eigenen Horizont erweitern, wenn man sich traut, die Perspektive zu wechseln. Es ist so ein großes, weites Feld und eine so große philosophische Frage, dass ich dazu einfach ein Album machen wollte."