Sängerausflug zum Lago Maggiore

Endlich war es wieder soweit – ein Ausflug Richtung Süden an den Lago Maggiore stand auf dem Programm für die Mitglieder des Gesangvereins Hohenems.

Ein vollbesetzter Bus mit Sängern und Gattinnen traf bei schönstem Sonnenschein in Stresa ein, wo es auch gleich zum Mittagessen im Hotel weiterging. Der erste Höhepunkt der Reise stand an: Eine Schifffahrt um die Borromäischen Inseln, die beleuchtet von der Nachmittagssonne ein herrliches Bild abgaben.

Das Abendessen wurde dieses Mal im Hotel genossen. Wer danach noch etwas Bewegung brauchte, traf sich in Stresa in einer charmanten Weinstube zu einem guten Glas Wein. Derart schöne Tage müssen gefeiert werden. Gegen Mitternacht ließen die Tafelmeister dann noch einige Platten Speck, Schinken und Käse servieren, damit auch ja niemand mit Hunger ins Bett gehen musste.

Am Sonntag fiel der geplante Ausflug zum Markt in Cannobio leider ins Wasser, im wahrsten Sinn des Wortes. Bei strömenden Regen traten die Sänger sodann die Heimreise an. Um einen standesgemäßen Abschluss der Reise zu ermöglichen, kehrten die Reisenden dann noch in Hohenems zu einem späten Mittagessen ins Lemongrass ein.