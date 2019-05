Säle mit Persönlichkeit

Der Löwensaal hat sich in den vergangenen Jahren als gesellschaftlicher Mittelpunkt in Hohenems etabliert.

Als Veranstaltungslocation spielt er wortwörtlich alle Stücke: Tagungen, Seminare, Theaterund Konzertveranstaltungen, Hochzeiten, Bälle u. v. m. lassen sich in den charaktervollen Räumen stilvoll umsetzen. Gelungene Architektur, kombiniert mit einzigartigem Ambiente und perfektem Service, macht den Saal zu einer Besonderheit.

Salomon Sulzer Saal

In der ehemaligen Hohenemser Synagoge wurden in der Vergangenheit bereits Hochzeiten gefeiert. Das als Veranstaltungssaal einfühlsam revitalisierte ehemalige jüdische Gebetshaus steht nun aber auch für Vorträge, Konzerte und Feste offen. Die zentrale Lage im Herzen des Rheintals, eine perfekte technische Ausstattung in angenehmer Atmosphäre und die hervorragende Betreuung machen Löwensaal und Salomon Sulzer Saal zu Eventlocations par excellence.