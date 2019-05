Sägerbrücke wurde zum Treffpunkt

Zum vierten Mal traf sich die Dornbirner Bevölkerung zu einem bunten Fest auf der Brücke.

Dornbirn. Die Sägerbrücke ist einer der befahrensten Verkehrsknotenpunkte in Dornbirn. Doch einmal im Jahr gehört die Brücke nur den Bürgern – dann nämlich wenn Brückenfest ist. Bereits zum vierten Mal in Folge wurde die Sägerbrücke zum Schauplatz eines bunten Familienfestes. Und dies stand offenbar unter einem guten Wetterstern, denn während bereits einen Tag später Dauerregen angesagt war, konnte am Sonntag durchgehend trocken gefeiert werden. Wie in den vergangenen Jahren waren die städtischen Mitarbeiter dabei ehrenamtlich im Einsatz – auch die Bürgermeisterin stellte sich in den Dienst der guten Sache. Die gesamten Tageseinnahmen kommen auch heuer dem Dornbirner Hilfswerk zugute.