Sackerln mit Leichenteilen in Kanal in Deutschland

In einem Kanal bei Nordhorn im deutschen Bundesland Niedersachsen sind menschliche Überreste gefunden worden. Leichenteile lagen dort in mehrere Sackerln verpackt im Wasser, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Spaziergänger fanden diese gestern, Samstag, Einsatzkräfte bargen sie aus dem Wasser. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um eine männliche Person.

Bei der Suche waren Taucher, Sonarboote und Drohnen im Einsatz. Eine Mordkommission sei eingerichtet, aber die Ermittlungen hätten gerade erst begonnen. Obduktionsergebnisse sind für den Sonntag noch nicht zu erwarten, hieß es von der Exekutive, mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe und mögliches Täterwissen wurden vorerst keine weiteren Details genannt.