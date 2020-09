Die Sacher-Hotels kündigen per heute 140 Mitarbeiter. In Wien sind 105 Menschen betroffen, in Salzburg 35. Das sagte Matthias Winkler von den Sacher-Hotels am Rande eines Medientermins am Dienstag in Wien. Für den Rest der Belegschaft bleibe Kurzarbeit. "Wir wissen nicht ob wir sie überhaupt wie vorgesehen zu 30 Prozent beschäftigen können. Dramatischer kann eine Situation nicht sein", so Winkler.

Der Umsatz bei Sacher werde heuer nur bei 25 Prozent von zuletzt (Vorjahr: rund 100 Mio. Euro) liegen. Kommendes Jahr würden es "vielleicht 30 bis 35 Prozent".

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hatte zu einem Termin mit dem Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Martin Selmayr, und Unternehmern geladen, um für den erweiterten Fixkostenzuschuss zu argumentieren. Denn die Kommission sah diesen zuletzt kritisch. Er sieht auch 100-prozentige Zuschüsse vor und hat eine längere Dauer vorgesehen als in der ersten Phase. Das Gespräch dauerte am Vormittag noch an.