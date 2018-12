Sachbeschädigung in Lustenau: Handywelt-Fenster eingeworfen

In Lustenau randalierte am Sonntag ein Mann und warf unter anderem Steine gegen die Fenster des Handyshops "Handywelt". VOL.AT war vor Ort.

Am Sonntag kam es in der Lustenauer Maria-Theresien-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein 29-Jähriger soll Steine gegen und durch die Scheiben bei Wohn- und Geschäftsobjekten geworfen haben. Unter den beschädigten Objekten ist auch der Handyshop “Handywelt” in Lustenau. Der Besitzer des Geschäfts möchte sich derzeit nicht zu Wort melden und gab gegenüber VOL.AT an, er wolle zuerst den Polizeibericht abwarten.