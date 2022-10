Sabotage Grund für massive Bahnstörung in Deutschland

Die großflächigen Ausfälle im Zugverkehr in Norddeutschland gehen nach Aussage der Bahn auf Sabotage zurück. "Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen", sagte eine Sprecherin am Samstag in Berlin. Die zuständigen Sicherheitsbehörden hätten die Ermittlungen aufgenommen.

Die heftigen Probleme in Norddeutschland seien auf eine Störung des digitalen Zugfunks GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) zurückzuführen gewesen, so eine Sprecherin. "Er dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern, und den Zügen und ist damit unverzichtbarer Bestandteil für den reibungslosen Zugverkehr."

Die Störung sei wieder behoben, hieß es weiters. Der Betrieb laufe langsam wieder an. "Mit Beeinträchtigungen ist allerdings weiter zu rechnen."