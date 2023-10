Sabitzer freut sich über gelungene Startelf-Rückkehr für BVB

Das Startelf-Comeback von Marcel Sabitzer für Borussia Dortmund ist gelungen. Der Steirer nahm am Mittwoch beim wichtigen 1:0-Sieg von Borussia Dortmund in der Fußball-Champions-League bei Newcastle United im zentralen Mittelfeld eine Schlüsselrolle ein. Wegen einer Verletzung von Julian Brandt musste Sabitzer früher als geplant die vollen 90 Minuten spielen. "Ich bin sehr froh und bin gut durchgekommen", sagte der 29-Jährige auf Sky. "Es hat sich gut angefühlt."

Sabitzer stand erstmals seit seiner am 19. September bei Paris Saint-Germain (0:2) erlittenen Muskelverletzung im Adduktorenbereich in der Startformation. Nach seinen beiden Elfmetertoren für Österreich als "Joker" in der EM-Qualifikation gegen Belgien (2:3) und in Aserbaidschan (1:0) gab es zuletzt auch in der Liga einen Kurzeinsatz. "Ich war etwas länger verletzt, deshalb hat mir ein wenig der Rhythmus gefehlt", erklärte der Mittelfeldmann.