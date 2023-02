Sabitzer debütiert für ManUnited und will Trophäen gewinnen

Als erster Österreicher ist Marcel Sabitzer am Samstag (16.00 Uhr/live Sky) im roten Trikot von Manchester United im Einsatz. Der ÖFB-Teamspieler ist am Dienstag spätabends kurz vor Transferschluss von Bayern München bis Sommer ausgeliehen worden und gibt im Heimspiel gegen Crystal Palace sein Debüt in der englischen Fußball-Meisterschaft. Über seine Ziele mit ManUnited lässt er keine Zweifel. "Ich bin hier, um Trophäen zu gewinnen", erklärte der Steirer.

Vier Möglichkeiten hat er dafür, ist der nationale Rekordmeister doch als einziger englischer Club mit Europa League (Play-off gegen den FC Barcelona) , FA-Cup (Achtelfinale gegen West Ham), Liga-Cup (Finale gegen Newcastle United) und Premier League noch in vier Bewerben vertreten. Das intensive Programm und Ausfälle der Mittelfeldspieler Christian Eriksen, Donny van de Beek und Scott McTominay hat Manchester United zum Handeln veranlasst und wird Sabitzer in den nächsten Wochen wohl viele Spielminuten einbringen.

"Ich werde alles geben, was ich habe. Ihr könnt viel von mir erwarten: gute Schüsse, Zweikämpfe. Ich bin aufgeregt, im Old Trafford auf dem Platz zu stehen", sagte der 28-Jährige, der "stolz" ist, der erste Österreicher bei Manchester United zu sein.

Los geht es für ihn nach nur einem Training mit der Mannschaft. "Er hat erst eine Einheit absolviert, aber man sieht, dass er ein sehr fitter Spieler ist, ich hatte keine anderen Erwartungen", sagte Trainer Erik ten Hag am Freitag. "Ich denke, er ist bereit zu spielen. Er ist ein wirklich kluger Spieler. Wir haben ihm einige Anleitungen gegeben, aber er weiß, was zu tun ist, er kennt den Job", meinte der Niederländer.

Manchester United liegt in der Premier League elf Punkte hinter Tabellenführer Arsenal, aber als Vierter auf Champions-League-Kurs. Sabitzer soll helfen, den Lauf der "Red Devils" zu prolongieren. Gegen den Mittelständler Crystal Palace geht Manchester United auf den sechsten Ligasieg hintereinander los, was dem Club zuletzt vor fast sechs Jahren unter Startrainer Jose Mourinho gelungen ist. Bewerbsübergreifend hat ManUnited im heimischen Old-Trafford-Stadion zwölf Siege hintereinander gefeiert.

In Topform ist auch Torjäger Marcus Rashford, der seit der WM-Pause in zehn Spielen zwölf Treffer erzielt hat und in diesem Zeitraum auch Erling Haaland (8) distanziert hat. Der norwegische Stürmer des Stadtrivalen Manchester City führt die Torschützenliste der Liga aber mit 25 Treffern aus 19 Spielen an und ist auf gutem Weg, den Rekord der 1992 eingeführten Premier League von Andy Cole (1994) und Alan Shearer (1995) von jeweils 34 Toren zu brechen.

ManCity, mit fünf Punkten Rückstand auf Arsenal Tabellenzweiter, ist am Sonntag im Schlager bei Tottenham in London zu Gast. Arsenal gastiert am Samstag beim Vorletzten Everton, das drittplatzierte Newcastle United empfängt West Ham United.