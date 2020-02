„Sabine“ trieb Produktion von Strom an

Sturm „Sabine“ hat auch die Stromproduktion aus Windkraft kräftig angetrieben.

Zeitweise seien in Deutschland rund 43,7 Gigawatt Windstrom ins Netz eingespeist worden, sagte eine Sprecherin des Übertragungsnetzbetreibers Tennet. Damit sei der bisherige Rekordwert von etwa 43,4 Gigawatt noch einmal übertroffen worden. Die Übertragungsnetzbetreiber sind für den Transport des Windstroms von den Küsten und aus Norddeutschland in den Süden zuständig.

Neben den Windrädern an Land und auf See habe tagsüber auch die Solarenergie zu der hohen Ökostromerzeugung beigetragen. Der Windstrom alleine habe rund 60 Prozent des Stromverbrauchs gedeckt. Im vergangenen Jahr stammten etwa 43 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren Energien.