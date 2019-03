Sabia Boulahrouz: Hüllenlos für den Playboy in Paris

Für die März-Ausgabe des Playboy zieht Model Sabia Boulahrouz blank: Die 40-Jährige macht der Stadt der Liebe beim Shooting alle Ehre.



Sabia Boulahrouz: Also, ich bin begeistert (lacht).

Sabia Boulahrouz: Nee, darüber habe ich in dem Moment gar nicht nachgedacht (lacht). Ich habe mir nur gesagt, okay, Bauch einziehen und versuchen, nicht verkrampft zu gucken.

Playboy: Das Shooting fand in Paris statt. Was ist für Sie das Besondere an der Stadt?