Saalbach-WM 2025 startet Ticketvorverkauf

Ein Jahr vor Beginn der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm startet am Sonntag der öffentliche Ticketvorverkauf. Verkehrs- und andere Konzepte sind für das zertifizierte "Green Event" so weit auf Schiene, die Rennstrecken und das Zielraum-Set-Up werden beim Weltcupfinale von 16. bis 24. März 2024 dem Härtetest unterzogen. Wofür aber in den kommenden Wochen kältere Temperaturen bzw. Neuschnee von Vorteil wären.

Die Saalbach-WM von 4. bis 16. Februar 2025 bietet elf Rennen auf den zwei Strecken "Ulli Maier" und "Schneekristall", die alle in einem Ziel enden. Die Abfahrt der Frauen auf der Maier-Strecke wird beim diesjährigen Finale erstmals getestet. "Der Berg gibt alles her, es ist alles angerichtet, es kann losgehen", sagte Bartholomäus "Bartl" Gensbichler, der Präsident des Salzburger Landesskiverbands, am Samstag bei einer Präsentation des Vorbereitungsstandes. Beide Strecken waren bereits vorhanden, aus Sicherheitsgründen musste auf jeder eine bauliche Maßnahme vorgenommen werden.

Geplant sind elf Rennen, wobei der Team-Parallelevent als einziges Flutlichtrennen in die abendliche Eröffnungsfeier am 4. Februar eingebettet wird. Noch unklar ist das genaue Format der Team-Kombination, die sich aus Abfahrt oder Super-G und Slalom zusammensetzen soll. Als letzter Bewerb ist am 16. Februar der Slalom der Männer angesetzt. Veranstalter ist der ÖSV, die Werbe- und Vermarktungsrechte vergab der Internationale Snowboard- und Skiverband (FIS) an Infront.

Florian Phleps von der Projektkoordination Saalbach 2025 erklärte, dass man in manchen Bereichen bereits etwas weiter sei als geplant, dass jetzt aber auch der Respekt vor der Leuchtturmveranstaltung wachse. "Wir werden alles geben, um eine Bilderbuch-WM hinzuzaubern", sagte Gensbichler. Angaben zum Budget gab es keine, 1.400 Personen inklusive Freiwillige sind in die WM-Abwicklung involviert.

Für beispielsweise Beherbergungsbetriebe oder Ski-Austria-Mitglieder wurden in einem internen Verkauf seit Dezember 2023 bereits Tickets abgegeben, das Interesse ist groß. Ab Sonntag sind zunächst auf nur Vorteilspässe erhältlich, für alle Rennen, für Speed oder Kombi & Technik. Damit will man die Skifans länger in der Region halten, was sich auch positiv auf das Verkehrskonzept auswirken soll.

Der niedrigste Preis für alle Rennen ist 280 Euro, für das günstigste Tagesticket (erhältlich ab Oktober) wird man 25 Euro hinlegen müssen. Beim Verkauf von Tickets für Eröffnungsfeier und Parallelbewerb sollen die Einheimischen bevorteilt sein. Schon jetzt steht fest, dass es bei einem Tribünen-Fassungsvermögen von 15.000 im Ziel nicht die WM mit den meisten Zuschauern sein wird, aber das Ziel ist es, jeden Tag ausverkauft zu sein. Beim Weltcupfinale beträgt die Zuschauerkapazität 7.500.

Wer sich für einen WM-Tag einen Liftpass kauft, kann die Rennen gratis an der Strecke verfolgen. Mit Ski anreisen kann man ab Leogang, Fieberbrunn und Zell am See, die Bergbahnen werden den Betrieb um 7.30 Uhr öffnen. Ansonsten wird der Fokus auf die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelegt, in Maishofen soll nach Umbauarbeiten auch der Fernverkehr halten. Ab dort soll auch das umfangreiche Shuttlesystem für die Gäste beginnen. Ausstiegsstelle soll in Hinterglemm Ost sein, auf der Dorfstraße in Richtung Zielstadion wird die Fanmeile aktiviert.

Die WM während der Semesterferien ist für den Veranstalter eine Herausforderung, im Februar 2023 beispielsweise verzeichnete man eine Auslastung von 95 Prozent. Im Rückblick auf die WM 1991 in Saalbach-Hinterglemm fällt immer wieder auch das Schlagwort "Sonnen-WM". Gensbichler ließ am Samstag aber auch nicht unerwähnt, dass man damals wegen der Schneelage bereits am 8. März die Lifte zusperren musste. Auch wenn laut ihm die Rennstrecken heuer nach wie vor "top" beieinander sind, so wünscht man sich im Pinzgau ein Ende der Warmwetterperiode, um für das Weltcupfinale parat zu sein.