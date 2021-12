S6 nach schwerem Verkehrsunfall fünf Stunden gesperrt

Ein Lkw ist am Freitagabend auf der S6 Semmering Schnellstraße in Höhe Kindberg-Dörfl auf einen Pkw mit Anhänger aufgefahren und hat für eine fast fünfstündige Sperre der S6 in Richtung Wien gesorgt. Laut Polizei wollte der Pkw, der auf seinem Anhänger einen Traktor transportierte, von der Schnellstraße abbiegen. Der Lkw-Fahrer wollte die Spur wechseln, schaffte dies aber nicht rechtzeitig und prallte gegen den Anhänger. Der Pkw wurde gegen die Betonleitwand geschleudert.

Anhänger und Traktor lösten sich vom Pkw und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Auch der Lkw touchierte die Betonleitwände und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Laut Bereichsfeuerwehr Mürzzuschlag wurde dabei der Tank beschädigt und es trat großflächig Diesel auf die Fahrbahn und das angrenzende Bankett aus. Verletzte gab es keine.

Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden mittels Bindemittel gebunden und in Absprache mit den zuständigen Behörden Bodenproben entnommen und das kontaminierte Erdreich abgetragen. Die FF Kindberg-Stadt war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz und brachte mit einem Abschleppunternehmen auch die Fahrzeuge von der Straße.