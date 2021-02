S18: SPÖ für Bau ohne Verzögerung

Martin Staudinger appelliert an alle Parteien, den Bau der S18 nicht ständig wieder in Frage zu stellen.

"Für den verzögerungsfreien Bau der S18" - das ist der Standpunkt der SPÖ Vorarlberg. Dass die Infrastrukturministerin nun Radwege und den öffentlichen Verkehr gegen dieses wichtige Projekt ausspielen würde, sei kein aufrichtiger Zugang, so SPÖ-Vorsitzender Martin Staudinger: „Die Verkehrsplanung in Vorarlberg muss ganzheitlich gedacht werden, sonst geht es so weiter wie bisher. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass die von Transit und Durchzugsverkehr geplagten Gemeinden nicht mit Radwegen entlastet werden. Die S18 dient vor allem dazu, Wohngegenden vom Verkehr zu befreien und den Individualverkehr sinnvoll und effizient zu führen. Das ist längst überfällig. Die Politik hat Verantwortung gegenüber den tausenden betroffenen Anrainern“, so Staudinger.