S. Williams nach gutem Cincinnati-Start gegen Kvitova

Die ehemalige Weltranglistenerste Serena Williams ist am Montag (Ortszeit) mit einem klaren 6:1,6:2-Sieg gegen die Australierin Daria Gavrilova in das Premier-Tennisturnier von Cincinnati gestartet. Die US-Amerikanerin trifft nun auf die zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitova. Die Tschechin hatte ein Erstrundenfreilos. Ausgeschieden sind Julia Görges (GER-10) und Jelena Ostapenko (LAT-11).

Roger Federer stieg in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) in sein erstes Turnier seit dem Viertelfinal-Out in Wimbledon gegen den Deutschen Peter Gojowczyk ein. “Ich habe hart trainiert und kann es nicht mehr erwarten”, erklärte der seit vergangenem Mittwoch 37-Jährige. “Ich habe für Toronto abgesagt, da ich einen gesunden Körper brauche. Ich will mich nicht verletzen, ich habe viele Spiele zu bestreiten.” Federers nächste Hauptziele sind die US Open in New York und danach der Laver Cup im September in Chicago.