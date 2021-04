s-Immo lehnt Immofinanz-Wunsch nach Sonder-HV ab

Die s Immo AG lehnt die von ihrem größten Aktionär Immofinanz AG geforderte außerordentliche Hauptversammlung zur Beseitigung der Stimmrechtsbeschränkung auf 15 Prozent ab. Die Immofinanz hält 26,9 Prozent und möchte die s Immo mehrheitlich übernehmen. "Wir sind nicht gegen das Angebot, sondern wir wollen eine markt- und usancenübliche Abwicklung, Eins nach dem Anderen", sagte s-Immo-Chef Bruno Ettenauer am Donnerstag in einem Agenturen-Online-Call.

Die s Immo selbst hält 13,4 Prozent an der Immofinanz, die laut Ettenauer für 477 Mio. Euro angeschafft wurden und Ende 220 einen Buchwert von 478,7 Mio. Euro darstellten. Zum Börsenkurs vom 6. April seien es 522,9 Mio. Euro gewesen. Zudem ist die s Immo mit 6,4 Prozent an der CA Immo beteiligt, deren Vorstandschef Ettenauer von 2006 bis 2015 gewesen ist. Seit Mitte März ist er neuer CEO der s Immo, als Nachfolger von Ernst Vejdovszky, der dem s-Immo-Vorstand seit 2001 angehörte.

Mit den Ergebnissen des schwierigen Corona-Jahres 2020 zeigte sich der s-Immo-Vorstand zufrieden, wenngleich wegen der Pandemie Hotelerlöse fehlten und das Immo-Bewertungsergebnis unter 2019 lag. Beim operativen EBITDA gab es mit 71,1 Mio. Euro (nach 87,0 Mio. Euro) kaum Abstriche. Das Betriebsergebnis (EBIT) sackte aber von 271,4 Mio. auf 101,0 Mio. Euro ab, weil das Bewertungsergebnis nur 39,1 Mio. Euro betrug, nach 192,7 Mio. Euro davor. Die 192,7 Mio. Euro seien rekordverdächtig und wohl nicht so einfach wieder erreichbar, meinte Ettenauer. Um 22,3 Mio. Euro unter 2019 lag das Bewertungsergebnis in CEE, in Österreich um 8,7 Mio. höher, in Deutschland sogar um 52,7 Mio. besser. Nach Nutzungsarten betrachtet legte es in Wohnen um 33 Mio. und bei Büros um 28 Mio. zu, gab bei Retail um 11 Mio. nach und bei Hotels um 14 Mio. Euro.