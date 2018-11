Ryoyu Kobayashi siegte in Ruka, Schlierenzauer Zwölfter

Österreichs Skispringer haben am Samstag im finnischen Ruka erneut einen Top-Ten-Platz verpasst. Zumindest für Gregor Schlierenzauer, der als Zwölfter bester Österreicher war, wurde der zweite Einzel-Bewerb des Winters zum persönlichen Erfolg. Zum Weltcup-Premierensieger machte sich im verkürzten Springen der Japaner Ryoyu Kobayashi, der vor dem Polen-Duo Kamil Stoch und Piotr Zyla triumphierte.

Für Weltcup-Rekordsieger Schlierenzauer, der in Wisla in der Vorwoche als 48. die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst hatte, war es das beste Ergebnis seit 29. Jänner 2017, als er in Willingen zu Rang sieben gesprungen war. “Mit ihm bin ich sehr zufrieden, überhaupt auf Wisla rauf”, meinte Cheftrainer Andreas Felder, der auch Daniel Hubers 14. Platz durchaus solide fand: “Er war nach seinem 100-m-Sprung im Training ein bisschen verunsichert”, meinte Felder. “Es war schwierig für alle. Es hat keiner so richtig gewusst, wie er sich darauf einstellen soll. Aber ein paar sind mit Herz gesprungen, die haben es eigentlich recht gut runtergebracht.”