Ryder Cup erst Ende September 2021

Laut dem US-Sender ESPN findet der Ryder Cup in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Der traditionsreiche Wettkampf zwischen den besten Golfern aus den USA und Europa war für September in Wisconsin geplant. Der Ryder Cup soll nun erst Ende September 2021 zum Termin des Presidents Cup ausgetragen werden.

Dieser Wettkampf zwischen US-Golfern und Profis aus anderen Teilen der Welt außer Europa finde entsprechend auch erst ein Jahr später statt. ESPN berief sich in dem am Dienstag veröffentlichten Artikel auf eine anonyme Quelle. Demnach soll die Entscheidung am Mittwoch offiziell bekannt gegeben werden.