Ryanair setzte für die Nacht Deadline für Laudamotion

Kommt in den nächsten Stunden nicht doch noch ein neuer billigerer Kollektivvertrag für das fliegende Personal bei Laudamotion zustande, dann wird der irische Mutterkonzern Ryanair die Wiener Lauda-Basis schließen und die österreichische Hauptstadt selber von Standorten aus anderen europäischen Städten anfliegen. 300 Lauda-Mitarbeiter sind von dieser Ankündigung betroffen.

Im April hatte die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion bereits den Arbeitnehmervertretern ein Ultimatum gestellt, das zuletzt noch einmal auf den Christi-Himmelfahrtstag präzisiert wurde. Ohne neuen Kollektivvertrag, der ein Sparpaket mit deutlichen Lohnkürzungen vorsieht, werde demnach die Basis von Laudamotion in Wien geschlossen, und zwar Ende Mai. Die Strecken, nicht aber die Lauda-Basis, würden dann von Ryanair übernommen, indem der Konzern von anderen Basen Wien anfliegt - am Beispiel Roms hieße der Streckenplan dann Rom-Wien-Rom und nicht wie früher Wien-Rom-Wien.

Zuvor hatte sich das Unternehmen am Donnerstag mit einem ungewöhnlichen Ansinnen an die Regierung gewendet. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) solle von der Gewerkschaft vida die Unterzeichnung des adaptieren Vertrages verlangen und diese an mögliche AUA-Hilfen knüpfen, hieß es. "Die Unterzeichnung des Kollektivvertrages durch die vida muss zur Bedingung der staatlichen Beihilfe der Austrian Airlines gemacht werden", so Laudamotion am Donnerstag.