Ryanair mit Passagierrekord von 18,9 Millionen Fluggästen

Der irische Billigflieger Ryanair hat im August mit 18,9 Millionen Fluggästen einen eigenen Passagierrekord aufgestellt. Die Airline flog damit um rund 12 Prozent mehr Menschen als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im August 2019 und damit vor der Coronapandemie, die den Luftverkehr massiv bremste, waren es nur 14,9 Millionen.

Der bisherige Höchstwert lag im Juli 2023 bei 18,7 Millionen. Im bis März 2024 laufenden Geschäftsjahr will die nach Passagieren größte Airline Europas die Zahl ihrer Fluggäste um 9 Prozent auf rund 183,5 Millionen steigern.

Die Analysten der Citibank bekräftigten nach der Veröffentlichung der Passagierdaten ihre "Kauf"-Einstufung für die Ryanair-Aktien. Die Fluggesellschaft sei ein "Konsolidierer von Marktanteilen in Westeuropa mit Wachstumspotenzial in Osteuropa". Ryanair kommt nach der Coronakrise deutlich besser in Schwung als andere Airlines.