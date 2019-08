Ryanair droht Lauda-Crews mit Jobabbau

Bei der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair stehen zur Zeit hunderte Jobs auf der Kippe. Auch der österreichischen Tochter Lauda könnte ein Abbau blühen. Aus einem internen Rundschreiben von Lauda-Geschäftsführer Andreas Gruber an die Belegschaft, aus dem u.a. der "Kurier" Mittwochabend zitierte, geht hervor, dass Lauda die Produktivität verbessern müsse, sonst würde die Airline scheitern.

Die Gewerkschaft in Wien reagierte entrüstet. In der vida war am Donnerstag von "sozialpartnerschaftlicher Unart" die Rede. "Wir sind empört, in welcher Art und Weise die Aufforderung zu KV-Änderungen und -Verhandlungen an den Betriebsrat und die Belegschaft seitens der Lauda-Geschäftsführung kommuniziert wurde", erklärte Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida, den per Rundschreiben der Ryanair-Tochter Lauda angedrohten Personalabbau.