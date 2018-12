RW Rankweils letzter Auftritt beim Bandenzauber in Wolfurt

Fehlender Passus in den Turnierbestimmungen sorgt beim Wolfurter Hallenmasters für viel Gesprächsstoff.

„Das passiert uns ganz sicher im kommenden Jahr nicht mehr wieder. Wir müssen die Turnierbestimmungen ändern. In der nächsten Auflage vom Masters dürfen keine Eins-Spieler mehr in der Junioren-Truppe eingesetzt werden, wo im Herbst im Erwachsenenbereich gekickt haben. Ausschließlich Spieler des Jahrgang 2001 und jünger sind spielberechtigt“, sagt FC Wolfurt Obmann Stefan Muxel nach dem Vorfall in der ersten Phase vom 23. Hallenmasters.