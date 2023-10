RW Rankweil Unter-16-Team verlor gegen den Tabellenführer Austria Lustenau

Klare 2:6-Niederlage der Rot-Weißen zuhause gegen den Erstplatzierten.

RANKWEIL. Nichts zu holen gab es für die Unter-16-Mannschaft von Licht&Wärme Elektrotechnik FC RW Rankweil am vierten Spieltag im Heimspiel der Vorarlberger Leistungsgruppe gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer SC Austria Lustenau. Die Rot-Weißen verlieren gegen den Spitzenreiter klar mit 2:6. Die Treffer von den Ranklern Ramon Kathan und Niklas Scholze waren nur Ergebniskosmetik. Ziel für den derzeit Siebenten Rankweil ist es, sich für das Frühjahr Meister Play-offin dieser Altersstufe zu qualifizieren. Die ersten Sechsplatzierten der zwei Leistungsgruppen ermitteln in der zweiten Saisonhälfte den Vorarlberger Landesmeister der Unter-16-Jährigen. In den letzten Saisonen gelang es keinem Team der Rot-Weißen unter die besten Klubs des Landes zu kommen. VN-TK